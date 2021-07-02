Визначилися перші півфіналісти Євро-2020
2 липня 2021 , 23:58Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На чемпіонаті Європи-2020 визначилися перші учасники 1/2 фіналу. Після матчів 1/4 фіналу, які відбулися 2 липня, до наступного раунду пройшли Іспанія та Італія.
Хто зіграє у півфіналі Євро-2020
Першим півфіналістом Євро-2020 стала збірна Іспанія. "Червона фурія" у Санкт-Петербурзі вибила команду Швейцарії, вигравши у серії пенальті.
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В іншому чвертьфінали путівку до півфіналу розіграли збірні Бельгії та Італії. Перемогу в Мюнхені здобула італійська збірна.
- У півфіналі Євро-2020 Італія зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться вже 6 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Ще дві путівки до півфіналу будуть розіграні 3 липня. Чехія зустрінеться з Данією, а Україна – з Англією.
Учасники 1/2 фіналу Євро-2020
- Італія – Іспанія