Кто сыграет в полуфинале Евро-2020

Первым полуфиналистом Евро-2020 стала сборная Испания. "Красная фурия" в Санкт-Петербурге выбила команду Швейцарии, выиграв в серии пенальти.

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В другом четвертьфинале путевку в полуфинал разыграли сборные Бельгии и Италии. Победу в Мюнхене получила итальянская сборная.

В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет против Испании. Матч состоится уже 6 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Еще две путевки в полуфинал будут разыграны 3 июля. Чехия встретится с Данией, а Украина – с Англией.

Участники 1/2 финала Евро-2020

Италия – Испания

Второй полуфинал Евро-2020 состоится 7 июля. Игру примет лондонский "Уэмбли". Финал Евро-2020 тоже состоится на "Уэмбли" 11 июля.