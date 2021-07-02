Кто сыграет в полуфинале Евро-2020
Первым полуфиналистом Евро-2020 стала сборная Испания. "Красная фурия" в Санкт-Петербурге выбила команду Швейцарии, выиграв в серии пенальти.
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В другом четвертьфинале путевку в полуфинал разыграли сборные Бельгии и Италии. Победу в Мюнхене получила итальянская сборная.
- В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет против Испании. Матч состоится уже 6 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Еще две путевки в полуфинал будут разыграны 3 июля. Чехия встретится с Данией, а Украина – с Англией.
Участники 1/2 финала Евро-2020
- Италия – Испания