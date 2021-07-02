Хто зіграє у півфіналі Євро-2020

Першим півфіналістом Євро-2020 стала збірна Іспанія. "Червона фурія" у Санкт-Петербурзі вибила команду Швейцарії, вигравши у серії пенальті.

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В іншому чвертьфінали путівку до півфіналу розіграли збірні Бельгії та Італії. Перемогу в Мюнхені здобула італійська збірна.

У півфіналі Євро-2020 Італія зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться вже 6 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Ще дві путівки до півфіналу будуть розіграні 3 липня. Чехія зустрінеться з Данією, а Україна – з Англією.

Учасники 1/2 фіналу Євро-2020

Італія – Іспанія

Другий півфінал Євро-2020 відбудеться 7 липня. Гру прийме лондонський "Вемблі". Фінал Євро-2020 також відбудеться на "Вемблі" 11 липня.