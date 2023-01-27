"Слово "патріотизм" ми вже давно забули": гонорарний конфлікт між тенісистами та ФТУ

Віцепрезидент та виконавчий директор Федерації тенісу України Євген Зукін розповів про конфлікт з українскими тенісистами. Причиною сварки стали гроші.

Розбіжності між тенісистами та ФТУ виникли на передодні поєдинку збірної України проти збірної Угорщини на Кубку Девіса. ФТУ не вдалось зібрати на матч основний склад "синьо-жовтих".

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Гроші керують світом

Гравці звинувачували ФТУ в тому, що ті не виконують своїх обіцянок. Ба більше, гравці зазначали, що умови, які пропонувала федерація не такі великі, аби за них триматись.

Я думаю, що будь-яка діяльність – це бізнес. Наш бізнес не прибутковий, а планово збитковий. Федерація не отримує жодних дивідендів і прибутку, все реінвестується в розвиток тенісу. Усі матеріальні зобов'язання, які федерація брала на себе перед гравцями, вона все виконала. Якщо хтось говорить по-іншому, він просто бреше. Їм сказали: "Ні, тільки такі цифри". "Ні, ви нам винні". Не винні,

– розповів Зукін.

Також віцепрезидент ФТУ визнав, що у конфлікті є і провина федерації. Але він зазначає, що все вперлось просто у гроші.

У цьому, напевно, є і наша вина. Усе завжди впиралося в гроші. Слово "патріотизм" ми забули дуже давно. Просто війна якимось чином сколихнула емоції і дозволила подумати, що це слово може повернутися, але це знову ж таки була моя помилка. На жаль, за весь цей час ми з гравцями не стали одним цілим. У нас є федерація і є гравці,

– вважає Зукін.

Також Євген Зукін зізнався, що матч проти Барбадосу українці провели безкоштовно.