Разногласия между теннисистами и ФТУ возникли накануне поединка сборной Украины против сборной Венгрии на Кубке Дэвиса. ФТУ не удалось собрать на матч основной состав "сине-желтых".

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Деньги управляют миром

Игроки обвиняли ФТУ в том, что те не выполняют свои обещания. Более того, игроки отмечали, что условия, которые предлагала федерация не так велики, чтобы за них держаться.

Я думаю, что любая деятельность – это бизнес. Наш бизнес не прибыльный, а планово убыточный. Федерация не получает никаких дивидендов и прибыли, все реинвестируется в развитие тенниса. Все материальные обязательства, которые федерация брала перед собой игроками, она все выполнила. Если кто-то говорит по-другому, он просто лжет. Им сказали: "Нет, только такие цифры". "Нет, вы нам должны". Не виноваты,

– рассказал Зукин.

Также вице-президент ФТУ признал, что в конфликте есть и вина федерации. Но он отмечает, что все уперлось прямо в деньги.

В этом наверняка есть и наша вина. Все всегда упиралось в деньги. Слово "патриотизм" мы забыли очень давно. Просто война каким-то образом всколыхнула эмоции и позволила подумать, что это слово может вернуться, но это была моя ошибка. К сожалению, за все это время мы с игроками не стали одним целым. У нас есть федерация и есть игроки,

– считает Зукин.

Также Евгений Зукин признался, что матч против Барбадоса украинцы провели бесплатно.