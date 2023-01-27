Розбіжності між тенісистами та ФТУ виникли на передодні поєдинку збірної України проти збірної Угорщини на Кубку Девіса. ФТУ не вдалось зібрати на матч основний склад "синьо-жовтих".

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Гроші керують світом

Гравці звинувачували ФТУ в тому, що ті не виконують своїх обіцянок. Ба більше, гравці зазначали, що умови, які пропонувала федерація не такі великі, аби за них триматись.

Я думаю, що будь-яка діяльність – це бізнес. Наш бізнес не прибутковий, а планово збитковий. Федерація не отримує жодних дивідендів і прибутку, все реінвестується в розвиток тенісу. Усі матеріальні зобов'язання, які федерація брала на себе перед гравцями, вона все виконала. Якщо хтось говорить по-іншому, він просто бреше. Їм сказали: "Ні, тільки такі цифри". "Ні, ви нам винні". Не винні,

– розповів Зукін.

Також віцепрезидент ФТУ визнав, що у конфлікті є і провина федерації. Але він зазначає, що все вперлось просто у гроші.

У цьому, напевно, є і наша вина. Усе завжди впиралося в гроші. Слово "патріотизм" ми забули дуже давно. Просто війна якимось чином сколихнула емоції і дозволила подумати, що це слово може повернутися, але це знову ж таки була моя помилка. На жаль, за весь цей час ми з гравцями не стали одним цілим. У нас є федерація і є гравці,

– вважає Зукін.

Також Євген Зукін зізнався, що матч проти Барбадосу українці провели безкоштовно.