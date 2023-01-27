Віцепрезидент та виконавчий директор федерації тенісу України Євген Зукін взявся коментувати питання, яке турбує українських прихильників тенісу вже багато років. Чому ж Ангеліна Калініна не потрапляє у командні змагання?

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Зукін: Потрібно ставити їй запитання

У фанатів навіть є варіант – можливо, Калініна має конфлікт із українською федерацією, тому не грає за збірну, а лише у турі WTA.

Зукін розповів, що востаннє Калініна грала на рівні української збірної ще у юному віці – 12 років. Вже у збірних старших вікових категорій майбутня перша ракетка України не виступала.

Віцепрезидент федерації наголосив, що з такими питаннями слід звертатись до самої Калініної. Ангеліна має особисто відповісти, чому уболівальники не бачать її у матчах за національну команду з тенісу.

Потрібно ставити їй запитання. Вона просто не хоче грати за збірну. Треба чесно сказати, Калініна востаннє грала за збірну U-12. Уже U-14, U-16, U-18 вона не грала. Юнацька Олімпіада – це так, плюс-мінус, виступ за збірну, де вона навіть виграла "бронзу". Але я пам'ятаю, я тільки прийшов у федерацію, у нас була чудова команда U-18, яка могла претендувати на найвищі результати – Фрідман і Калініна, і вони не хотіли грати,

– заявив Зукін.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна є першої ракеткою країни та посідає 39 місце у світовому рейтингу WTA. У новому 2023 році українка заробила 13 тисяч доларів призових, перемогла у 4-х матчах при 2-х поразках. Загалом за кар'єру заробила майже 2 мільйони доларів.

У своєму останньому матчі Калініна програла в 1/16 фіналу Барборі Крейчиковій на Australian Open-2023 – 2:0 (6:2, 6:3).

До слова, за жіночу збірну України виступають усі найсильніші тенісистки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, сестри Кіченок, але чомусь немає Калініної. Цікаво, яка ж думка на рахунок цього у чинної першої ракетка країни Ангеліни Калініної.