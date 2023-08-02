Тільки дебютував: голкіпер Дніпра-1 дізнався наслідки моторошного зіткнення з суперником

Євген Волинець пропустить тривалий термін. Проте голкіпер буде відстуній на матчах Дніпра-1 значно менше часу, аніж очікувалось.

Євгену Волинцю діагностували струс мозку 3-ьго ступеню. Воротар Дніпра-1 пропустить приблизно 2-3 тижні.

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Все обійшлося

Євген Волинець, який вийшов вперше вийшов на поле у футболці Дніпра-1, зазнав страшної травми у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса (2:2). Футболіст грецької команди до останнього пішов на м'яч, тим самим не встигнувши перескочити Волинця, який котився у ноги гравцю ворожої команди. Євген у даному епізоді продемонстрував усю відважність воротарської позиції, а футболістів Панатінаїкоса – підлість своєї команди.

Після епізоду Волинця відразу замінили, а по завершенню поєдинку його відправили до лікарні, де він прийшов остаточно до тями. Після специфічного обстеження Євгену діагностували струс мозку 3-ьго ступеню. Воротар Дніпра-1 пропустить приблизно 2-3 тижні. Такий термін є набагато меншим, аніж прогнозували раніше. Наразі голкіперу потрібен максимальний спокій для повноцінного відновлення. Замінити травмованого Волинця у Дніпрі-1 є кому. Цим сміло може зайнятись 19-річний Якій Кінарейкін, якому штаб дніпровського клубу повністю довіряє, або ж бразилець Макс Валеф.

Виступи Євгена Волинця

Голкіпер – вихованець київського Динамо, проте мав нагоду зіграти лише за дубль столичного колективу.

Волинець свого часу захищав кольори харківського Геліосу, після чого він відправився у ковалівський Колос, де і заявив про себе на усю Україну.

Саме зі стану "хліборобів" Волинця викликали у лави національної збірної України, проте дебютувати за "синьо-жовтих" нагоди він ще не отримував.

Влітку 2023-го воротар перебрався до стану Дінпра-1 за 400 тисяч євро. Травматичний матч із Панатінаїкосом став для нього дебютним у футболці "спортклубівців".

"Спортклубівці" за час відсутності Євгена встигнуть зіграти декілька матчів УПЛ (проти Полісся, Минаю та Оболоні), а також єврокубкові поєдинки (дві гри кваліфікації до Ліги Європи зі Славією).