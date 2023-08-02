Евгению Волынцу диагностировали сотрясение мозга 3-й степени. Вратарь Днепра-1 пропустит примерно 2-3 недели.

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Все обошлось

Вышедший впервые вышедший на поле в футболке Днепра-1 Евгений Волынец, получил страшную травму в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса (2:2). Футболист греческой команды до последнего пошел на мяч, тем самым не успев перескочить Волынца, катившегося в ноги игроку вражеской команды. Евгений в данном эпизоде продемонстрировал всю отважность вратарской, а футболистов Панатинаикоса – подлость своей команды.

После эпизода Волынца сразу заменили, а по завершении поединка его отправили в больницу, где он окончательно пришел в себя. После специфического обследования Евгению диагностировали сотрясение мозга 3-й степени. Вратарь Днепра-1 пропустит примерно 2-3 недели. Такой термин намного меньше, чем прогнозировали ранее. В настоящее время голкиперу требуется максимальное спокойствие для полноценного восстановления. Заменить травмированного Волынца в Днепре-1 есть запятая. Этим смело может заняться 19-летний Який Кинарейкин, которому штаб днепровского клуба полностью доверяет, или же бразилец Макс Валеф.

Кстати говоря. "Спортклубовцы" за время отсутствия Евгения успеют сыграть несколько матчей УПЛ (против Полесья, Минаю и Оболони), а также еврокубковые поединки (две игры квалификации в Лигу Европы со Славией).

Выступления Евгения Волынца