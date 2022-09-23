Зоря несподівано оформила трансфер фіналіста Ліги Європи Шахова
23 вересня 2022 , 09:16Читать новость на русском
Джерело:сайт Зорі
Не встигла луганська Зоря попрощатись із капітаном команди Єгором Назариною, як підсилилась досвідченим гравцем центру поля. Євген Шахов перейшов у клуб із Луганська.
Велике повернення в УПЛ
31-річний півзахисник продовжить свою кар'єру в Україні. Ні Зоря, ні Transfermarkt, не повідомляють деталей трансферу Євгена Шахова.
До теми Шахтар підсилився капітаном Зорі
Футболіст може стати заміною Єгору Назарині, який також 22 вересня перейшов у донецький Шахтар. Хоча Зоря та "гірники" ще досі офіційно не повідомили про перехід.
У цьому сезоні не провів жодного поєдинку. Його останнім клубом після повернення в УПЛ був грецький АЕК.
Команда Патріка ван Леувена після чотирьох турів йде на четвертій позиції в УПЛ. Зоря здобула 9 очок.
Головне про футбольну кар'єру Євгена Шахова
- До літа 2016-го півзахисник виступав в Україні. Шахов пограв за різні команди Дніпра та київський Арсенал. Із дніпрянами вийшов у фінал Ліги Європи.
- Згодом поїхав здобувати досвід у грецький ПАОК, у якому пограв три роки. Разом із командою був чемпіоном Греції (2018/2019), володарем Кубка країни та два рази ставав срібним призером грецького чемпіонату.
- У перший день липня 2019 року офіційно став гравцем італійського Лечче, куди перейшов у статусі вільного агента. Але затримався там ненадовго. Вже через рік повернувся у Грецію, де підписав контракт із АЕКом.
- Пограв у Греції ще два роки та повернувся в Україну.