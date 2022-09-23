Большое возвращение в УПЛ
31-летний полузащитник продолжит свою карьеру в Украине. Ни Заря, ни Transfermarkt не сообщают деталей трансфера Евгения Шахова.
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Футболист может стать заменой Егору Назарину, также 22 сентября перешедшему в донецкий Шахтер. Хотя Заря и "горняки" до сих пор официально не сообщили о переходе.
В этом сезоне не провел ни одного поединка. Его последним клубом по возвращении в УПЛ был греческий АЭК.
Команда Патрика Ван Леувена после четырех туров идет на четвертой позиции в УПЛ. Заря завоевала 9 очков.
Главное о футбольной карьере Евгения Шахова
- К лету 2016 полузащитник выступал в Украине. Шахов поиграл за разные команды Днепра и киевский Арсенал. С днепрянами вышел в финал Лиги Европы.
- Впоследствии уехал получать опыт в греческий ПАОК, в котором поиграл три года. Вместе с командой был чемпионом Греции (2018/2019), обладателем Кубка страны и два раза становился серебряным призером греческого чемпионата.
- В первый день июля 2019 официально стал игроком итальянского Лечче, куда перешел в статусе свободного агента. Но задержался там ненадолго. Уже через год вернулся в Грецию, где подписал контракт с АЭК.
- Поиграл в Греции еще два года и вернулся в Украину.