Потужне підсилення у центр поля

22 вересня луганська Зоря втратила одного зі своїх лідерів та капітана Єгора Назарину. Футболіст перейшов у донецький Шахтар. У профайлі Назарини з'явилось лого "гірників". Однак ні Зоря, ні Шахтар офіційно не оголосили про перехід.

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Цікаво, що на сайті Transfermarkt немає жодних деталей трансферу.

У новому сезоні за луганську команду Назарина провів 6 матчів, у яких відзначився одним голом.


Єгор Назарина – гравець Шахтаря / ​Скриншот із УПЛ

Що відомо про кар'єру Назарини

  • Вихованець київського Динамо, який із 2014-го виступав за різні команди Дніпра.
  • Через чотири роки поїхав здобувати досвід у Бельгію в Антверпен. Але вже на початку осені 2019-го повернувся в Україну заради оренди у львівські Карпати, де проявив себе непогано.
  • Після майже річної оренди повернувся у бельгійський чемпіонат, де ще пробув місяць та був викуплений Зорею. Друге повернення в УПЛ.
  • Луганському клубу віддав два роки, звідки якраз перейшов у Шахтар.