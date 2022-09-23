Потужне підсилення у центр поля
22 вересня луганська Зоря втратила одного зі своїх лідерів та капітана Єгора Назарину. Футболіст перейшов у донецький Шахтар. У профайлі Назарини з'явилось лого "гірників". Однак ні Зоря, ні Шахтар офіційно не оголосили про перехід.
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Цікаво, що на сайті Transfermarkt немає жодних деталей трансферу.
У новому сезоні за луганську команду Назарина провів 6 матчів, у яких відзначився одним голом.
Єгор Назарина – гравець Шахтаря / Скриншот із УПЛ
Що відомо про кар'єру Назарини
- Вихованець київського Динамо, який із 2014-го виступав за різні команди Дніпра.
- Через чотири роки поїхав здобувати досвід у Бельгію в Антверпен. Але вже на початку осені 2019-го повернувся в Україну заради оренди у львівські Карпати, де проявив себе непогано.
- Після майже річної оренди повернувся у бельгійський чемпіонат, де ще пробув місяць та був викуплений Зорею. Друге повернення в УПЛ.
- Луганському клубу віддав два роки, звідки якраз перейшов у Шахтар.