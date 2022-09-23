Потужне підсилення у центр поля

22 вересня луганська Зоря втратила одного зі своїх лідерів та капітана Єгора Назарину. Футболіст перейшов у донецький Шахтар. У профайлі Назарини з'явилось лого "гірників". Однак ні Зоря, ні Шахтар офіційно не оголосили про перехід.

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Цікаво, що на сайті Transfermarkt немає жодних деталей трансферу.

У новому сезоні за луганську команду Назарина провів 6 матчів, у яких відзначився одним голом.



Єгор Назарина – гравець Шахтаря / ​Скриншот із УПЛ

Що відомо про кар'єру Назарини