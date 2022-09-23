Велике повернення в УПЛ

31-річний півзахисник продовжить свою кар'єру в Україні. Ні Зоря, ні Transfermarkt, не повідомляють деталей трансферу Євгена Шахова.

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Футболіст може стати заміною Єгору Назарині, який також 22 вересня перейшов у донецький Шахтар. Хоча Зоря та "гірники" ще досі офіційно не повідомили про перехід.

У цьому сезоні не провів жодного поєдинку. Його останнім клубом після повернення в УПЛ був грецький АЕК.

Команда Патріка ван Леувена після чотирьох турів йде на четвертій позиції в УПЛ. Зоря здобула 9 очок.

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