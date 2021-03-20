Разом з сином: Селезньов змінив футбол на хокей – фото

Джерело:інстаграм Євгена Селезньова
35-річний український форвард Євген Селезньов підтримує форму не тільки в тренажерному залі, але і на хокейному майданчику.
Контракт Селезньова належить Колосу, але футболіст виключений зі складу команди після конфлікту з головним тренером Русланом Костишиним на зимових навчально-тренувальних зборах.
До слова Приїхав з довідками: з'явилися нові деталі конфлікту Селезньова у Колосі
"Тренування з сином!", – прокоментував Євген фото. Раніше в інтерв'ю Селезньов розповідав, що його син займається хокеєм.