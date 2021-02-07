Селезньов ще не розірвав контракт з Колосом, але його вже хоче запросити інший клуб УПЛ

Джерело:"Футбольний формат"
Український нападник Євген Селезньов все ще має діючий контракт з Колосом, але вже готується до зміни клубу. Ним цікавиться команда з УПЛ.
Швидше за все, 35-річний футболіст припинить співпрацю з клубом із Ковалівки.
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Президент Руху Григорій Козловський розглядає можливість повернутися до варіанту із запрошенням Селезньова у львівський клуб. Зараз Євген перебуває в Києві.До слова. Селезньов став гравцем Колоса у вересні 2020 року. Він провів за клуб із села Ковалівка 12 матчів, у яких забив 5 голів.