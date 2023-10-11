Євген Селезньов отримає престижну посаду у Дніпрі-1: ким працюватиме ексгравець збірної України

Цього сезону дніпряни втратили одразу двох спортивних директорів. Саме на цю посаду і має бути призначений Євген, який вже кілька місяців працює у клубі.

Цього сезону у Дніпрі-1 відбувається чимало кадрових змін. Після віцечемпіонства минулого сезону цього літа команду залишив головний тренер Олександр Кучер.

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Сєля знайшов посаду

Також з клубу пішов спортивний директор Євген Красніков. Цю роботу виконував 28-річний Гліб Платов, який до цього керував академією Дніпра-1. Втім тепер і сам Платов залишив дніпрян, ставши спортдиректором у словацькій Дунайській Стреді.

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас. новим спортивним директором Дніпра-1 стане легенда українського футболу Євген Селезньов. Цього літа нападник завершив ігрову кар'єру і став працювати у дніпровському клубі.

Правда, сам Євген так і не міг розповісти про свою посаду, заявивши, що "він працює Євгеном Селезньовим у Дніпрі-1". Тепер же ексфутболіста збірної України мають затвердити саме на посаді спортивного директора.

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Євген Селезньов і Дніпро-1

Відзначимо, що за свою кар'єру Селезньов пограв за Шахтар, Дніпро, Кубань, Карабюкспор, Акхісарспор, Малагу, Бурсаспор, Колос та Минай. Євген є третім найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України, забивши 117 голів.

Після восьми зіграних матчів Дніпро-1 посідає сьому сходинку у чемпіонаті України 2023-2024. Але більшість команд зіграли більше матчів, тому за втраченими очками дніпрян йдуть третіми. Крім того, спортклуб встиг вилетіти з Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій цього літа.