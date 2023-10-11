В этом сезоне в Днепре-1 происходит немало кадровых смен. После вице-чемпионства в прошлом сезоне этим летом команду покинул главный тренер Александр Кучер.

По теме Днепр-1 возвращается в борьбу за медали: команда Максимова уверенно обыграла Верес – видео

Селя нашел должность

Также из клуба ушел спортивный директор Евгений Красников. Эту работу выполнял 28-летний Глеб Платов, до этого руководивший академией Днепра-1. Впрочем, теперь и сам Платов оставил днепрян, став спортдиректором в словацкой Дунайской среде.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас. Новым спортивным директором Днепра-1 станет легенда украинского футбола Евгений Селезнев. Этим летом нападающий завершил игровую карьеру и стал работать в днепровском клубе.

Правда, сам Евгений так и не мог рассказать о своем посту, заявив, что "он работает Евгением Селезневым в Днепре-1". Теперь же эксфутболист сборной Украины должен быть утвержден именно в должности спортивного директора.

Читайте также Кривбасс первый, Полесье обошло Шахтер: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 10 тура

Евгений Селезнев и Днепр-1

Отметим, что за свою карьеру Селезнев поиграл за Шахтер, Днепр, Кубань, Карабюкспор, Акхисарспор, Малагу, Бурсаспор, Колосс и Минай. Евгений является третьим лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, забив 117 голов.

После восьми сыгранных матчей Днепр-1 занимает седьмую строчку в чемпионате Украины 2023-2024. Но большинство команд сыграло больше матчей, поэтому за потерянными очками днепрян идут третьими. Кроме того, спортклуб успел вылететь из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций этим летом.