Цього року Євген Селезньов оголосив про завершення кар'єри. Нападник числився у Минаї, але минулого сезону зіграв лише один матч. Довго Євген без роботи не сидів.

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Що Селезньов робить у Дніпрі-1

У липні стало відомо, що Селезньов тепер буде працювати у Дніпрі-1. Журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що нападник буде заступником виконавчого директора дніпрян. Втім сам Євген доволі дивно прокоментував свою посаду у Дніпрі-1.

Я не працюю як спортивний директор, я працюю в Дніпрі-1 Євгеном Селезньовим. Я просто не люблю безглуздих питань. Ким я працюю у Дніпрі-1? Ну не будівельником же. Я маю широку сферу діяльності в команді, починаючи від скаутингу, закінчуючи іншими моментами. У мене з усіма в клубі дуже хороші стосунки. Я готовий усім допомагати. Можливо, це і є моє завдання. Коли я був футболістом, мені теж допомагали та просили, щоб я передавав свій досвід молодим,

– розповів Селезньов.

Минулого сезону Дніпро-1 ледь не став чемпіоном України, фінішувавши на другому місці. Втім цього сезону у дніпрян більш скромні амбіції, про них розповів Євген.

Ми рухаємось лише вперед і вирішуємо проблеми. У нас хороший склад і я впевнений, що все налагодиться. Максимов – дуже хороший тренер і класна людина. Про нього я можу сказати лише позитивне. Думаю, про чемпіонство говорити не варто, якщо брати об'єктивно. Будемо боротися за топ-3,

– підсумував ексфутболіст.

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Невдачі Дніпра-1 у сезоні 2023-2024

Цей сезон Дніпро-1 розпочав вкрай невдало. Спортклуб здобув лише одну перемогу у п'яти матчах УПЛ та йде аж на 12 місці. Через це наприкінці серпня подав у відставку Олександр Кучер, на його місце був призначений Юрій Максимов.

Також дніпряни провели невдалий євросезон, вилетівши з кваліфікації одразу трьох турнірів. У Лізі чемпіонів Дніпро-1 поступився Панатінаїкосу, у Лізі Європи – Славії, а у Лізі конференцій – Спартаку з Трнави.