Дуже нерезультативний тур

У чемпіонаті України 2023-2024 завершився 10 тур. Вікенд вийшов неповним, адже зустріч між Шахтарем та Зорею перенесли через участь команд у єврокубках, пише 24 канал.

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У семи матчах туру було забито всього 9 голів. Це в середньому 1,28 м'ячі за гру, що є жахливим показником. При цьому більше половини з цих голів подарував матч у Житомирі. Результати туру виглядають так:

Полісся – Динамо 3:2

Дніпро-1 – Верес 2:0

ЛНЗ – Олександрія 0:0

Колос – Ворскла 0:0

Оболонь – Металіст 1925 1:0

Рух – Минай 0:0

Кривбас – Чорноморець 1:0

Основні моменти 10 туру

Головна сенсація вікенду – друга поразка Динамо цього сезону. Команда Мірчі Луческу лідирувала у грі з Поліссям 2:1, але в більшості примудрилась пропустити двічі (2:3). Це дозволило житомирській команді на день очолити УПЛ.

Втім на паузу команда Калитвинцева піде другою. У неділю Кривбас зміг переграти Чорноморець завдяки пенальті, що дозволило обійти Полісся та Шахтар. Донеччани поки залишаються третіми.

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Третю перемогу поспіль здобув Дніпро-1 під керівництвом Юрія Максимова. Спортклуб обіграв вдома Верес завдяки м'ячу Філіппова та курйозному автоголу Вовченка.

Одразу три зустрічі завершились нульовою нічиєї. Особливо показовою є гра Колоса, який не зміг переграти Ворсклу та вже втретє поспіль розписує безгольову мирову.

А ось Оболонь таки змогла забити Металісту 1925 та здобути другу поспіль перемогу. Це дозволило команді Іващенка залишити зону перехідниї матчів.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Кривбас 10 6 2 2 19-10 20 2 Полісся 10 6 1 3 15-8 19 3 Шахтар 9 5 3 1 17-10 18 4 Рух 9 4 4 1 14-8 16 5 Чорноморець 10 5 1 5 15-11 16 6 Динамо 7 5 0 2 22-13 15 7 Дніпро-1 8 4 3 1 9-5 15 8 Ворскла 9 4 1 4 10-15 13 9 Колос 10 2 6 2 6-7 12 10 Оболонь 10 3 3 4 6-10 12 11 Металіст 1925 9 3 2 4 6-7 11 12 ЛНЗ 10 2 3 5 8-12 9 13 Олександрія 10 2 3 5 7-16 9 14 Зоря 8 1 3 4 6-10 6 15 Верес 9 1 3 5 6-12 6 16 Минай 10 0 4 6 6-18 4

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Віталій Буяльський (Динамо) – 6 Владислав Ванат (Динамо) – 4 Юрій Климчук (Рух) – 4 Максим Задерака (Кривбас) – 4 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 4

Розклад 11 туру чемпіонату України