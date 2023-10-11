Гліб Платов став частиною футбольного клубу Дунайска Стреда. Тренер проміняв УПЛ на Словаччину.
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Асистент головного тренера збірної України вирішив змінити робочу обстановку. Гліб Платов перебрався до стану віцечемпіона Словаччини, а саме до Дунайскої Стреди, де буде виконувати роль спортивного директора клубу. На посаду Платова в головній команді країни це не вплине, оскільки він збирається поєднувати роботу в стані "синьо-жовтих" та словацькому колективі. Варто відзначити, що Гліб уклав угоду з Дунайскою Стредою на два роки.
Гліб Платов / ФК Дунайска Стреда
Нагадаємо, що уже 14-го жовтня збірна України проведе свій черговий матч у рамках відбору до Євро-2024, а саме з Північною Македонією. До того ж 17-го жовтня на "синьо-жовтих" чекає гра із Мальтою.
Що відомо про Гліба Платова
- Асистент коуча в національній збірній у віці 28-и років став наймолодшим володарем тренерської ліцензії PRO в Україні.
- У сезоні 2017/18 Гліб працював аналітиком збірної Катару U-23, а за рік став наставником катарської академії ASPIRE.
- До того ж у кампанії 2020/21 31-річний фахівець був асистентом головного тренера в азербайджанському клубі Сабах.
- З 2021-го став спортивним директором та керівником академії в СК Дніпро-1, проте припинив співпрацю з "спортклубівцями" 10-го жовтня 2023-го року.
- Ба більше, Платов – один з творців освітньої футбольної програми PASS.