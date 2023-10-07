Дніпро-1 – Верес 2:0

Голи: Філіппов, 10, Вовіченко, 31 (автогол)

Дніпро-1 після призначення на посаду головного тренера Юрія Максимова повернув собі впевненість у силах, якої так не вистачало на старті сезону. Чинний віцечемпіон України здобув третю поспіль перемогу в чемпіонаті та вже знаходиться у 4 очках від лідера УПЛ, маючи 2 матчі у запасі, пише 24 Канал.

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Перемога на класі

Дніпряни розпочали активно поєдинок із прицілом на забиття швидкого голу. Їм вдалося це зробити вже на 10-й хвилині матчу. Рівненська команда оборонялася великими силами, проте Сарапій зміг загострити ситуацію на полі довгою передачею на Філіппова, а той у штрафному майданчику переграв захисника суперників та забив дебютний гол у новій команді, пробивши з близької дистанції у дальній кут воріт Паста.

Другий гол прийшов із правого флангу атаки Дніпра-1. Гравці Вереса спробували вище накривати футболістів господарів, проте ті вийшли з-під пресингу та Адамюк вийшов на оперативний простір. Він прострілював у зону між воротарським майданчиком та 11-метровою позначкою, але здавалося, що зробив це невдало. Захисник Вовченко був перший на м'ячі, але не зміг вдало вибити м'яч та за шаленою траекторією запустив того за комірець голкіпера власних воріт.

Після цього гра заспокоїлася й гості не змогли повернутися у гру. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу команди Максимова з рахунком 2:0. За втраченими очками вона наразі поступається лише Динамо, але в режимі онлайн піднялася поки що тільки на сьоме місце.

Команда ж Лавриненка зазнала п'ятої поразки у сезоні та залишилася на пердостанньому місці у таблиці.

Довідка. Наступний матч Дніпро-1 проведе 22 жовтня проти Динамо Київ на виїзді, Верес у той же день на своєму полі прийматиме Рух.

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