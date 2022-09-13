Несподіваний вибір
Український спеціаліст прийняв команду по ходу чемпіонату Естонії. До закінчення сезону Левадії залишилось зіграти 8 матчів.
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Максим Калініченко та Левадія уклали контракт до кінця 2023 року, але ще є опція пролонгації угоди на два роки. Це перший досвід Калініченка на посаді головного тренера, якщо не враховувати роботу на цьому посту у другій команді харківського Металіста.
Вже 18 вересня Калініченко дебютує у тренерському кріслі одного з лідерів сезону в Естонії. Левадія прийматиме вдома Курессааре.
Левадія після 28 турів йде на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату, поступаючись 10 очками Флорі. Клуб українського тренера набрав 68 пунктів.
Нагадаємо, що після 24 лютого Калініченко покинув росію.
Тренерська кар'єра Максима Калініченка
- Перший досвід здобув у 2015-му в другій команді Металіста, де був асистентом головного тренера Олександра Призетка. Також очолював цю харківську команду.
- Наприкінці 2017-го став помічником наставника у житомирському Поліссі. Разом із Денисом Лактіоновим попрацював у московській родині, куди поїхали заробляти "криваві гроші", поки в Україні вбивали мирних українців на Донбасі. У ворожому чемпіонаті пробули з 1-го липня 2019-го до кінця 2020-го року.
- У перший день 2021 року став асистентом тренера у латвійській Ризі, де пробув до кінця травня того ж року.
- Відтоді не очолював більше жоден клуб.