Несподіваний вибір

Український спеціаліст прийняв команду по ходу чемпіонату Естонії. До закінчення сезону Левадії залишилось зіграти 8 матчів.

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Максим Калініченко та Левадія уклали контракт до кінця 2023 року, але ще є опція пролонгації угоди на два роки. Це перший досвід Калініченка на посаді головного тренера, якщо не враховувати роботу на цьому посту у другій команді харківського Металіста.

Вже 18 вересня Калініченко дебютує у тренерському кріслі одного з лідерів сезону в Естонії. Левадія прийматиме вдома Курессааре.

Левадія після 28 турів йде на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату, поступаючись 10 очками Флорі. Клуб українського тренера набрав 68 пунктів.

Нагадаємо, що після 24 лютого Калініченко покинув росію.

Тренерська кар'єра Максима Калініченка