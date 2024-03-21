Коноплянка вирішив завершити кар'єру: відома причина

Зірковий український футболіст Євген Коноплянка міг продовжити кар'єру в Азії, однак його не влаштувала скромна зарплатня. Тепер він розпочне агентську діяльність.

Колишній футболіст збірної України та низки відомих клубів Євген Коноплянка вирішив повісити бутси на цвях. Останні роки кар'єри вінгера виявилися провальними.

Читайте також У румунському клубі запровадили правило імені Коноплянки, з яким скандально попрощались

Коноплянка стане агентом

34-річний ветеран мав пропозиції від клубів з Азії, але не топових і на скромну зарплатню. Власне, тому відмовився і вирішив закінчити з футболом.

Коноплянка осів у Лісабоні. Як ми повідомляли раніше, Євген тепер планує зайнятися агентським бізнесом разом із Зозулею. Зараз вони працюють над отриманням ліцензії, офіційну діяльність збираються запустити з літа.

Нагадаємо, Коноплянка виступав за Дніпро та Шахтар, а в Європі спробував свої сили в Севільї та Шальке. Останніми його клубами були польська Краковія та румунський Клуж. Ще рік тому Євген виходив на Вемблі за збірну України, а загалом у складі "синьо-жовтих" він провів 87 матчів, забивши 21 гол.

Разом зі збірною України Коноплянка брав участь у чемпіонатах Європи 2012 та 2016 років.