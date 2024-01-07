Румунський клуб достроково розірвав контракт із українцем, який був розрахований на 2 сезони. Від 25 липня 2023-го року Євген взяв участь лише у чотирьох матчах ЧФР Клуж, а точніше провів на футбольному полі мізерні 54 хвилини. Більшість часу Коноплянка був у лазареті, запасі або взагалі поза заявкою команди на гру.

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У Клужі ще довго пам'ятатимуть про Коноплянку

Тому у румунському клубі вирішили, що настав час попрощатись із українським лівим вінгером. У Клужі ще й звинуватили Коноплянку у халтурі та не вірили у травми футболіста, який теж не став стримувати емоцій. Євген пожалівся на керівництво клубу та запевнив, що хотів грати більше, ніж це дозволяли у команді.

Також колишня зірка Дніпра та збірної України розповів про заборгованість у румунському клубі перед футболістами. Після чого слово взяв головний тренер команди, який не став називати причину відсутності ігрової практики Коно. Натомість назвав українця балакучим гравцем, який не підтверджує свої слова на футбольному полі.

Попри це Коноплянка заробляв солідні гроші – 15-20 тисяч євро за місяць. Клуж швидко знайшов нового футболіста на позицію українця, підписавши Омара Ель Каддурі.

Після відходу Коноплянки у румунському клубі навіть впровадили правило імені Євгена. Схоже, що у Клужі ще довго пам'ятатимусь провальний трансфер українця.

Правило імені Коноплянки! Румунський клуб може розірвати контракт із будь-яким футболістом команди в односторонньому порядку, який не зіграв за сезон хоча б 10 матчів.