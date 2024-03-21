Колишній футболіст збірної України та низки відомих клубів Євген Коноплянка вирішив повісити бутси на цвях. Останні роки кар'єри вінгера виявилися провальними.

Читайте також У румунському клубі запровадили правило імені Коноплянки, з яким скандально попрощались

Коноплянка стане агентом

34-річний ветеран мав пропозиції від клубів з Азії, але не топових і на скромну зарплатню. Власне, тому відмовився і вирішив закінчити з футболом.

Коноплянка осів у Лісабоні. Як ми повідомляли раніше, Євген тепер планує зайнятися агентським бізнесом разом із Зозулею. Зараз вони працюють над отриманням ліцензії, офіційну діяльність збираються запустити з літа.

Нагадаємо, Коноплянка виступав за Дніпро та Шахтар, а в Європі спробував свої сили в Севільї та Шальке. Останніми його клубами були польська Краковія та румунський Клуж. Ще рік тому Євген виходив на Вемблі за збірну України, а загалом у складі "синьо-жовтих" він провів 87 матчів, забивши 21 гол.

Варто знати. Разом зі збірною України Коноплянка брав участь у чемпіонатах Європи 2012 та 2016 років.