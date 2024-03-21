Бывший футболист сборной Украины и ряда известных клубов Евгений Коноплянка решил повесить бутсы на гвоздь. Последние годы карьеры вингера оказались провальными.
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Коноплянка станет агентом
34-летний ветеран имел предложения от клубов из Азии, но не топовых и на скромную зарплату. Собственно, поэтому отказался и решил закончить с футболом.
Коноплянка осел в Лиссабоне. Как мы сообщали ранее, Евгений теперь планирует заняться агентским бизнесом вместе с Зозулей. Сейчас они работают над получением лицензии, официальную деятельность собираются запустить с лета.
Напомним, Коноплянка выступал за Днепр и Шахтер, а в Европе попробовал свои силы в Севилье и Шальке. Последними его клубами были польская Краковия и румынский Клуж. Еще год назад Евгений выходил на Уэмбли за сборную Украины, а всего в составе "сине-желтых" он провел 87 матчей, забив 21 гол.