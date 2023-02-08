Аукатись буде довго: Коноплянка привіз безглузде пенальті та отримав хвилю хейту – відео епізоду

Колишній лідер збірної України Євген Коноплянка відзначився безглуздим вчинок у матчі чемпіонату Польщі. Після цього на нього обвалилась заслужена хвиля критики зі сторони польської преси.

Досвідчений гравець Євген Коноплянка вкоїв дитячу помилку. Через призначене пенальті Краковія поступилася останньому місцю чемпіонату Польщі.

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Неприємний епізод у кар'єрі українця

Команда Коноплянки гостювала у Корони, яка на той момент посідала останнє місце Екстраклязи. Для Краковії це мала бути легенька прогулянка та от гравці фаворита матчу вирішили влаштували проблеми самі собі. Після першого тайму гості поступалися з рахунком 1:0, а у другому таймі Євген привіз пенальті на свої ворота, необдумано та взагалі без потреби зачепивши руками гравця суперника у своєму карному майданчику. Гравець Корони вдало реалізував пенальті, подвоївши перевагу. Коноплянку згодом замінили. Українець отримав найнижчу оцінку у матчі – 2.0. Краковія відіграла один м'яч, але поєдинок так і програла.

Польська преса в один голос кричала про безглуздість такого досвідченого гравця, як Євген Коноплянка. Журналісти порівнювали українця з незрілими підлітками, які на полі приймають необдумані рішення. Також преса описувала Коноплянку, як гравця, який мав стати лідером Краковії, а він вирішив керуватись необдуманими рішеннями.

Відео з "привозом" Коноплянки: