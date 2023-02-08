Опытный игрок Евгений Коноплянка совершил детскую ошибку. Из-за назначенного пенальти Краковия уступила последнему месту чемпионата Польши.

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Неприятный эпизод в карьере украинца

Команда Коноплянки гостила у Короны, которая на тот момент занимала последнее место Экстраклязы. Для Краковии это должна была быть легкая прогулка и вот игроки фаворита матча решили устроить проблемы сами себе. После первого тайма гости уступали со счетом 1:0, а во втором тайме Евгений привез пенальти на свои ворота, необдуманно и вообще без надобности задев руками игрока соперника в своей штрафной. Игрок Короны удачно реализовал пенальти, удвоив преимущество. Коноплянку впоследствии заменили. Украинец получил самую низкую оценку в матче – 2.0. Краковия отыграла один мяч, но поединок так и проиграла.

Польская пресса в один голос кричала о нелепости такого опытного игрока, как Евгений Коноплянка. Журналисты сравнивали украинца с незрелыми подростками, принимающими на поле необдуманные решения. Также пресса описывала Коноплянку как игрока, который должен стать лидером Краковии, а он решил руководствоваться необдуманными решениями.

Видео с "привозом" Коноплянки: