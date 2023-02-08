Досвідчений гравець Євген Коноплянка вкоїв дитячу помилку. Через призначене пенальті Краковія поступилася останньому місцю чемпіонату Польщі.

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Неприємний епізод у кар'єрі українця

Команда Коноплянки гостювала у Корони, яка на той момент посідала останнє місце Екстраклязи. Для Краковії це мала бути легенька прогулянка та от гравці фаворита матчу вирішили влаштували проблеми самі собі. Після першого тайму гості поступалися з рахунком 1:0, а у другому таймі Євген привіз пенальті на свої ворота, необдумано та взагалі без потреби зачепивши руками гравця суперника у своєму карному майданчику. Гравець Корони вдало реалізував пенальті, подвоївши перевагу. Коноплянку згодом замінили. Українець отримав найнижчу оцінку у матчі – 2.0. Краковія відіграла один м'яч, але поєдинок так і програла.

Польська преса в один голос кричала про безглуздість такого досвідченого гравця, як Євген Коноплянка. Журналісти порівнювали українця з незрілими підлітками, які на полі приймають необдумані рішення. Також преса описувала Коноплянку, як гравця, який мав стати лідером Краковії, а він вирішив керуватись необдуманими рішеннями.

Відео з "привозом" Коноплянки: