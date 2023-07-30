А на носі єврокубки: Коноплянка ще не скоро дебютує за новий клуб, президент ЧФР назвав причину

Євгену Коноплянці доведеться ще почекати на свій перший вихід у футболці румунського колективу. Українець повинен підготуватись до цього моменту.

Євген Коноплянка зможе дебютувати за Клуж через 3-4 тижні. Румунський колектив береже свого зіркового виконавця.

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Все заради найкращого дебюту

Євген Коноплянка влаштував справжній трансферний сюрприз, оскільки здивував багатьох своїм переходом до стану Клужа. Проте українському вінгеру не вийде відразу ж продемонструвати свій клас, який під сумнів ставив президент Стяуа Джіджі Бекалі. Той у свою чергу сказав: "якби Коноплянка був сильним, то Краковія б його не відпустила". Робив Бекалі це для того, аби знецінити трансферну кампанію ЧФР, який є прямим конкурентом Стяуа в Румунії.

Президент Клужа Крісті Далай зазначив, що українському вінгеру потрібно близько трьох-чотирьох тижнів, щоб він міг набрати необхідну фізичну форму. Румуни переконані, що підготовка Євгена – це необхідна міра, яка призведете до того, що їхній зірковий виконавець таким чином зможе вберегтися від можливих травм. ЧФР жадає, аби Коноплянка не випадав під час сезону, оскільки вони розраховують на нього.

Варто відзначити, що Євген за час підготовки пропустить низку офіційних матчів Клужа. Зокрема декілька в рамках румунської першості (проти Університати Крайова, Стяуа, Шепші, Університаті Клуж, Ботошані), а також поєдинки в межах єврокубків. Клуж виступає у кваліфікації до Ліги конференцій, свій шлях румунський колектив у другому відбірковому етапі, де зустрівся із турецьким Аданадемірспором. У першому матчі команди зіграли із рахунком 1:1. Якщо Клуж пройде свого опонента, то зіграє наступні кваліфікаційні матчі 10-го та 17-го серпня, в яких навряд зіграє Євген, судячи з "вироку" Далая.