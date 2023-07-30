Евгений Коноплянка сможет дебютировать за Клуж через 3-4 недели. Румынский коллектив хранит своего звездного исполнителя.

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Все ради лучшего дебюта

Евгений Коноплянка устроил настоящий трансферный сюрприз, поскольку удивил многих своим переходом в состояние Клужа. Однако украинскому вингеру не получится сразу же продемонстрировать свой класс, который под вопрос ставил президент Стяуа Джиджи Бекали. Тот, в свою очередь, сказал: "если бы Коноплянка был сильным, то Краковия бы его не отпустила". Делал Бекали это для того, чтобы обесценить трансферную кампанию ЧФР, являющегося прямым конкурентом Стяуа в Румынии.

Президент Клужа Кристи Далай отметил, что украинскому вингеру нужно около трех-четырех недель, чтобы он мог приобрести необходимую физическую форму. Румыны убеждены, что подготовка Евгения – это необходимая мера, которая приведет к тому, что их звездный исполнитель таким образом сможет уберечься от возможных травм. ЧФР требует, чтобы Коноплянка не выпадал во время сезона, поскольку они рассчитывают на него.

Следует отметить, что Евгений за время подготовки пропустит ряд официальных матчей Клужа. В частности, несколько в рамках румынского первенства (против Университаты Крайова, Стяуа, Шепши, Университете Клуж, Ботошани), а также поединки в рамках еврокубков. Клуж выступает в квалификации Лиги конференций, свой путь румынский коллектив во втором отборочном этапе, где встретился с турецким Аданадемирспором. В первом матче команды сыграли со счётом 1:1. Если Клуж пройдет своего оппонента, то сыграет следующие квалификационные матчи 10-го и 17-го августа, в которых вряд ли сыграет Евгений, судя по приговору Далая.

Напомним. Коноплянка могла продолжить свою карьеру и на территории Украины. Евгения сватали в Полесье, Александрию, а также Вереск. Также опытный вингер мог перейти в Саудовскую Аравию, куда съезжаются звезды мирового футбола