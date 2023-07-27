Головний тренер Аль-Раеда Маріуш Шумудіке розповів, що Євген Коноплянка міг стати його підопічним. Та от трансферу українця не судилося реалізуватись.

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Міг добряче підзаробити під кінець кар'єри

Наставник саудівського колективу зізнався, що в "коштовному" чемпіонаті, куди активно переїждають топові футболісти, міг опинитись ще один зірковий футболіст у лиці Євгена Коноплянки. Кандидатура українського вінгера серйозно розглядалась головним тренером однієї з тамтешніх колективів, а саме очільником Аль-Раеда Маурішем Шумудіке.

Коуч зазначив, що рівень гри українського вінгера далеко не відповідає тому, який він демонстрував декілька років тому. Виявилось, що Шумудіке шукав не просто зіркову постать, а справжнє підсилення свого колективу. Також варто відзначити, що у цьогорічне трансферне вікно Аль-Раед не організував перехід жодного топового футболіста у свій колектив.

Коноплянка був у моєму списку, але я відмовив йому. Агент пропонував мені його, проте спільно з тренерським штабом ми прийшли до рішення, що він нам нічим не зможе допомогти. Можливо, Євген ще покаже щось у Клужі, але його кар'єра йде на спад, це зрозуміло,

– розповів Шумудіке.

До речі. Саудити не планують зупинятись та активно намагаються домовитись із Кіліаном Мабппе, пропонуючи французу зарплатню розміром у 700 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, що Євген Конолянка перебрався до стану румунського ЧФР Клуж на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. У минулому сезоні українець у футболці Краковії відіграв 28 матчів, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами. Додамо, що Клуж – не єдиний клуб, в якому Євген міг продовжити кар'єру, оскільки Коноплянкою активно цікавились Полісся та Олександрія. Та от вибір досвідченного вінгера все ж припав на румунський колектив.

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