Валерій Бондар відправив "вибуховий подарунок" росіянам. Захисник вибав мотиваційний та водночас зворушливий текст.

Варте уваги "Новий план Бога, треба довіритись": зірка Шахтаря пропустить початок сезону через апендицит

Повернеться сильнішим

Валерій Бондар отримав страшну травму у першому ж офіційному матчі Шахтаря у новому сезоні (проти Металіста 1925, який завершився перемогою "гірників" із рахунком 1:2). Молодому захиснику діагностували перелом ключиці. Такі негаразди свідчать про те, що центрбек пропустить близько 2 місяців футболу. Та от Бондар приймає таке випробування з гідністю. Ба більше, Валерій не забуває підтримувати ЗСУ. Футболіст у соціальних мережах показав світлину снаряда з написом "Травми роблять нас сильнішими. Валерій Бондар, за Україну".

Я хочу подякувати всім за підтримку. Чергове непросте випробування для мене, але я обов'язково впораюся, адже зі мною поряд моя дружина, моя сім'я, друзі та команда. Я завжди викладаюся на кожному тренуванні і в кожному матчі на повну, щось може виходити, щось – ні, але завжди борюся до останнього заради перемоги нашої команди. Перше, що мене цікавило, з яким рахунком завершилася гра. Вчора команда виграла, а, значить, матч зіграв недарма. Попереду відновлення, але з сьогоднішнього дня вже тільки з бойовим настроєм рухаємося вперед. Повернуся сильнішим, іншого розкладу і не може бути,

– написав Бондар про свою травму.

"Вибуховий подарунок" / інстаграм Бондаря