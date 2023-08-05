Глевкий дебют: український захисник вперше зіграв у старті за клуб МЛС

Колишній гравець Дніпра та Зорі Євген Чеберко вийшов у стартовому складі Коламбус Крю на матч Кубка ліг. Українець не зумів допомогти своїй команді здобути перемогу.

5 липня в Колумбусі (штат Огайо, США) відбувся матч 1/16 фіналу Кубка ліг, в якому місцевий Коламбус Крю приймав Міннесоту Юнайтед. Вперше у стартовому складі "бригади" вийшов український легіонер Євген Чеберко, пише 24 Канал.

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Вболівальники незадоволені Чеберком

Перший тайм зустрічі завершився внічию (1:1). І хоча вини Чеберка у пропущеному голі було не було, проте тренер прийняв рішення його замінити в перерві.

Основний час завершився з рахунком 3:3. Тож переможець двобою визначився у серії пенальті. У футбольній лотереї фортуна посміхнулася Міннесоті Юнайтед, яка була точнішою при пробитті одинадцятиметрових. У підсумку команда Чеберка залишила турнір на стадії 1/16 фіналу.

Після матчу вболівальники Коламбус Крю розкритикували українця, відзначивши його помилки під час передач.

Другий представник України в МЛС