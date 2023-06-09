Американський клуб Коламбус Крю на офіційному сайті повідомив про підписання контракту з українським захисником Євгеном Чеберком. Футболіст приєднається до нової команди 5 липня, коли відкриється друге трансферне вікно в MLS.

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Контракт українця з Коламбус Крю розрахований до 2026 року. У клубі дуже задоволенні своїм придбанням та розраховують на допомогу талановитого українця.

Євген Чеберко – гравець Коламбус Крю / columbuscrew.com

Нагадаємо, що останнім клубом Чеберко був хорватській Осієк. У квітні футболіст вже мав пропозицію з американського клубу та не захотів їхати на матч чемпіонату проти Рієки. Тоді керівництво Осієка відреагувало на демарш Євгена штрафом та відстороненням від тренувань.

Зазначимо, що в американській лізі МЛС за Інтер Маямі вже грає ексгравець Шахтаря Сергій Кривцов. Незабаром до українця повинен приєднатися легендарний аргентинець Ліонель Мессі. Інтер Маямі та Коламбус виступають в Західній конференції МЛС. Після 16 зіграних матчів клуб Чеберка з 24 очками займає 6 сходинку, а команда Мессі та Кривцова замикає турнірну таблицю.

Що відомо про Євгена Чеберко