Все розпочалось із того, що український захисник відмовився їхати разом із командою на виїзний поєдинок проти Рієки, який відбувся 2 квітня. Адже має на руках пропозицію від клубу МЛС, хоча саму назву зацікавленого клубу не розголошують. Через що керівництво Осієка жорстко, але справедливо покарало Євгена Чеберка.

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Відмовився їхати на поєдинок

Українець отримав штраф та тепер тренуватиметься окремо від усієї команди до подальшого рішення про його майбутнє у клубі.

В Осієку не розуміють, чому такий бунт вчинив Чеберко, до ситуацій якого завжди ставились із розумінням. Аби морально підтримати Євгена у клубі його призначили капітаном команди на домашній матч проти Вараждина, який, на жаль, закінчився поразкою команди українського футболіста (0:1).

Також хорватський колектив немає жодних заборгованостей по зарплаті перед Чеберком. Від Євгена у клубі вимагали лише якісно виконувати свої професійні обов'язки, які він серйозно порушив.

Єдине, про що ми просили натомість, то це про професіональне ставлення, якого, вочевидь, напередодні однієї з найважливіших ігор сезону ми не отримали. Якими б вимогливими не були результати, будь-який вид шантажу, гри на репутації клубу або постановка власних інтересів вище за інтереси Осієка неприпустимі,

– коментують у хорватському клубі.

Відзначимо. що виїзний матч Осієка проти Рієки закінчився нічиєю 1:1.

Клуб українця претендує на медалі Хорватської футбольної ліги. Осієк із 38 очками замикає трійку лідерів після 27 турів. Рієка йде 6-ю, маючи у своєму активі 35 балів.

Коротко про виступи Чеберка в Осієку

25-річний український захисник виступає за Осієк із 19 січня 2022 року, перейшовши із австрійського ЛАСКа.

Контракт Чеберка з хорватами розрахований до кінця червня 2025 року.

У поточному сезоні провів за Осієк 17 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

Транферна вартість українського захисника складає 750 тисяч євро.

До переходу з Австрії у Хорватію пограв в Україні у структурі Дніпра та за луганську Зорю.

Нагадаємо! В активі Чеберка є один поєдинок у футболці збірної України. Він датований 7 жовтня 2020 року. Євген зіграв у товариському матчі проти Франції, який закінчився мировою 1:1. Захисник відіграв 45 хвилин.