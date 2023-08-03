Вже у перші 10 хвилин господарі відкрили рахунок у матчі. Ліонель Мессі став адресатом красивого закидання у штрафний від Тейлора, Лео першим дотиком прийняв м'яч на груди, а другим пробив по воротах Орландо. У голкіпера суперника не було шансів потягнути цей постріл – 1:0 на користь Інтер Маямі, пише 24 Канал.

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5 голів у 3 матчах від Мессі

Відео першого голу Мессі

Однак радість уболівальників Інтера тривала 10 хвилин, поки Орландо не зрівняв рахунок. Дві одиниці на табло змінились лише у другому таймі, коли Мартінес реалізував пенальті та знову вивів господарів уперед 2:1.

На 72-й хвилині Мессі збільшив перевагу господарів із Маямі. Ліонель розпочав гольову атаку у центрі поля, віддав на фланг. Тоді було закидання у штрафний майданчик на Мартінеса, але той не став бити, а майстерно віддав на Лео. Мессі нічого не залишалось, як розстріляти ворота суперника – 3:1.

Відео дублю Мессі

Мессі забив вже 5 голів у трьох матчах за Інтер Маямі. Шалена результативність після не найкращого періоду у французькому ПСЖ.

До фінального свистка рахунок більше не змінювався. Це вже третя перемога поспіль для клубу після переходу Мессі. Інтер Маямі крокує в 1/8 фіналу Кубка ліг, де зіграє проти Далласа (6 серпня).

Відзначимо, що Мессі, Серхіо Бускетс та наш Сергій Кривцов провели повний поєдинок. На 64-й хвилині на полі з'явився колишній захисник Барселони Жорді Альба, який вперше зіграв за новий клуб. Це возз'єднання колишніх каталонців у Маямі.

Також в Інтер сватають зіркового уругвайця Луїса Суареса.