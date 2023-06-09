Гратиме проти Мессі та Кривцова: гравець збірної України підписав контракт з клубом MLS
Джерело:Коламбус Крю
Захисник хорватського Осієка Євген Чеберко поповнив український легіон в американський лізі MLS. У липні вихованець Дніпра приєднається до Коламбус Крю.
Американський клуб Коламбус Крю на офіційному сайті повідомив про підписання контракту з українським захисником Євгеном Чеберком. Футболіст приєднається до нової команди 5 липня, коли відкриється друге трансферне вікно в MLS.
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Контракт українця з Коламбус Крю розрахований до 2026 року. У клубі дуже задоволенні своїм придбанням та розраховують на допомогу талановитого українця.
Євген Чеберко – гравець Коламбус Крю / columbuscrew.com
Нагадаємо, що останнім клубом Чеберко був хорватській Осієк. У квітні футболіст вже мав пропозицію з американського клубу та не захотів їхати на матч чемпіонату проти Рієки. Тоді керівництво Осієка відреагувало на демарш Євгена штрафом та відстороненням від тренувань.
Зазначимо, що в американській лізі МЛС за Інтер Маямі вже грає ексгравець Шахтаря Сергій Кривцов. Незабаром до українця повинен приєднатися легендарний аргентинець Ліонель Мессі. Інтер Маямі та Коламбус виступають в Західній конференції МЛС. Після 16 зіграних матчів клуб Чеберка з 24 очками займає 6 сходинку, а команда Мессі та Кривцова замикає турнірну таблицю.
Що відомо про Євгена Чеберко
- Євген Чеберко – вихованець футбольної школи Дніпра.
- В Українській Прем'єр-лізі дебютував у складі рідного клубу, але згодом поповнив луганську Зорю.
- Граючи за луганців у єврокубках привернув увагу західних клубів і у 2020 році підписав контракт з австрійським ЛАСКом.
- На початку 2021 року став гравцем хорватського Осієка, за який спочатку грав на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт.
- У складі Осієка зіграв 61 матч, забив 1 гол та віддав 1 асист.
- Чеберко був капітаном молодіжної збірної України, а у 2020 році зіграв 1 поєдинок за головну команду країни.
- Трансферна вартість Чеберка складає 750 тисяч євро.