Американский клуб Коламбус Крю на официальном сайте сообщил о подписании контракта с украинским защитником Евгением Чеберком. Футболист присоединится к новой команде 5 июля, когда откроется второе трансферное окно MLS.
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Контракт украинца с Коламбусом Крю рассчитан до 2026 года. В клубе очень удовлетворены своим приобретением и рассчитывают на помощь талантливого украинца.
Евгений Чеберко – игрок Коламбус Крю / columbuscrew.com
Напомним, что последним клубом Чеберко был хорватский Осиек. В апреле у футболиста уже было предложение из американского клуба и он не захотел ехать на матч чемпионата против Риеки. Тогда руководство Осиека отреагировало на демарш Евгения штрафом и отстранением от тренировок.
Отметим, что в американской лиге МЛС за Интер Майами уже играет экс-игрок Шахтера Сергей Кривцов. В скором времени к украинцу должен присоединиться легендарный аргентинец Лионель Месси. Интер Майами и Коламбус выступают в Западной конференции МЛС. После 16 сыгранных матчей клуб Чеберка с 24 очками занимает 6 строчку, а команда Месси и Кривцова замыкает турнирную таблицу.
Что известно о Евгении Чеберко
- Евгений Чеберко – воспитанник футбольной школы Днепра.
- В Украинской Премьер-лиге дебютировал в составе родного клуба, но впоследствии пополнил луганскую Зарю.
- Играя за луганчан в еврокубках привлек внимание западных клубов и в 2020 году подписал контракт с австрийским ЛАСКом.
- В начале 2021 года стал игроком хорватского Осиека, за который сначала играл на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт
- В составе Осиека сыграл 61 матч, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
- Чеберко был капитаном молодежной сборной Украины, а в 2020 году сыграл один поединок за главную команду страны.
- Трансферная стоимость Чеберка составляет 750 тысяч евро.