У середині травня агент футболіста Олександр Панков повідомив, що його клієнт покине грецький Іонікос. Тепер досвідченого 36-річного захисника сватають одразу у декілька клубів.

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Три варіанти для продовження кар'єри

У Дмитра Чигринського є три варіанти продовження кар'єри – залишитись у Греції, переїхати грати в Азію або ж повернутись в Україну.

Агент центрбека зауважив, що Чигринським цікавляться одразу два українські клуби, але не став називати ці команди. Дмитро вперше за 7 років може повернутись грати на Батьківщину. Востаннє захисник виступав в українському чемпіонаті ще у 2016-му році у футболці Дніпра. Також свого часу пограв за УФК Львів, Шахтар та запорізький Металург.

За даними Transfermarkt, Чигринський зазначений як нинішній футболіст Іонікоса, з яким у його контракт до кінця червня 2024 року.

Іонікос за підсумками сезону-2022/2023 посів лише 13-те місце (27 балів) та вилетів із грецької Суперліги 1. Менше очок набрав лише Левадіакос (26 пунктів).

У цьому сезоні український захисник Іонікоса відіграв 26 матчів, у яких забив один гол. Нагадаємо, що Чигринський виступав за Іонікос із вересня 2020-го. Із моменту переходу українець провів за цей грецький клуб 53 матчі (2 голи та 10 жовтих карток).