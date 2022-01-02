Чеберко продовжить виступати за хорватський клуб

Контракт українця з Осієком розрахований до 2025 року. Сума трансферу не повідомляється, проте Transfermarkt оцінює Євгена у 500 тисяч євро.

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Раніше українець виступав за Осієк на правах оренди з лютого 2021 року.

Євген провів за Осієк 13 матчів у поточному сезоні в усіх змаганнях. Він відзначився 1 забитим голом.

У своїй кар'єрі Чеберко виступав за Дніпро та Зорю. На рахунку захисника 1 матч за збірну України.

Загалом на рахунку Чеберка 18 поєдинків у складі юнацьких та молодіжних команд України.

Осієк йде на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії, маючи однакову кількість очок із загребським Динамо та Рієкою.