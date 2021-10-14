Єдина медаль України: Старікова розповіла, як на вольових взяла "срібло" чемпіонату Європи

Олена Старікова стала срібною призеркою чемпіонату Європи на велотреку. Українка знову потішила нас нагородою після здобутого "срібла" на Олімпіаді у Токіо.

"Залишились лише прекрасні враження"

Олена Старікова принесла Україні єдину медаль чемпіонату Європи на велотреку у Гренхемі (Швейцарія). Українка стала другою у кейріні.

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Могла наша спортсменка двічі побувати на п'єдесталі. Але посіла прикре 4 місце у спринті. У бронзових заїздах українка поступилась представниці Франції Матільде Грос. Нагадаємо, що саме у цій дисципліні Олена здобула олімпійське "срібло" у Токіо.

Що таке кейрін? Це гонка з прискоренням. Попереду велогонщиків їде мотоцикл, який розганяє спортсменів. Обганяти його не можна. За 2,5 кола до фінішу мотоцикліст залишає трек. Після цього учасники починають справжню боротьбу за перемогу — фінальний спринт.

Спортсменка залишилась задоволена своїм виступом. Перед змаганнями Олена занедужала, тому підійти у найкращій фізичній формі до змагань українці не вдалось. Старікова виступала вже у статусі срібної призерки Олімпіади. Українка не хотіла показати поганий результат.

Від чемпіонату Європи залишились лише прекрасні враження. Перед змаганнями перенесла хворобу, тому не надто добре себе почувала. Відверто кажучи, було страшно їхати на цей чемпіонат Європи. Не хотілось показати поганий результат. Тому я дуже рада, що вдалось здобути срібну нагороду у кейріні,

– розповіла українська спортсменка.

Як Старікова стала другою у кейріні: дивіться відео

Це був перший великий старт Старікової після Олімпійських ігор у Токіо.

Не так складно повертатись до роботи фізично, як морально. Адже після прильоту з Токіо дала собі трішки часу на відпочинок,

– зазначила Олена.

На чемпіонаті Європи двічі кривдницею Олени стала німецька велогонщиця Лея Софі Фрідріх. Спершу вона була швидшою за українку у півфіналі спринту. А вже у фінальному заїзді кейріну завдяки контратаці випередила Старікову та стала чемпіонкою Європи у цій дисципліні.

"Німкеня була краще підготовлена, ніж я"

Олена відзначила, що на чемпіонат Європи у Швейцарію з'їхались лише найсильніші спортсменки.

На чемпіонаті Європи зібрались лише найкращі спортсменки. Відчула на собі величезну конкуренцію під час заїздів. Чому двічі поступилась німкені Фрідріх? Представниця Німеччини підійшла до старту у чудовій формі, кращій, ніж була у мене. Софі була дуже сильно підготовлена,

– відповіла срібна призерка з України.

Після срібного заїзду у ЗМІ поширилась інформація, що нібито друге місце Олени стало для неї вже 8-ю нагородою на рівні чемпіонату Європи. Такий результат дозволив їй стати найтитулованішою українкою зі змагань на велотреку. 25-річній представниці Львівської області вдалось перевершити рекорд Любов Басової, в активі якої 7 медалей.

Старікова ж заявила, що вперше чує те, що побила такий рекорд та здобула звання найкращої. Олена не стежить за такими показника. Її завдання виступати та здобувати нагороди під "синьо-жовтим" прапором.



Олена Старікова – друга у кейріні на чемпіонаті Європи / Фото ​UEC

Коли ж українці знову зможуть побачити Старікову на змаганнях?

За словами Олени, попереду на неї чекає Ліга чемпіонів, де відбудеться багато етапів. Про ці змагання Старікова ще раніше розповідала у ексклюзивному інтерв'ю для Спорт 24.

Олену запросили на престижні змагання Лігу чемпіонів, де будуть змагатись найкращі велогонщиці світу. Ліга буде поділена на етапи, які відбуватимуться у різних країнах. Туди дуже складно потрапити, адже кличуть лише 18 найкращих велогонщиць планети. Такий досвід стане новим у кар'єрі Старікової.

Змагання стартують на початку листопада 2021 року, а завершуються орієнтовно у грудні. Туди відбираються лише 18 найкращих гонщиць планети, туди складно потрапити. Будуть нові правила та заїзди. Для мене такий новий досвід буде дуже цікавим та потрібним. Тому потрібно тренуватись, щоб підтримувати форму,

– зазначала Олена про цікавий досвід у кар'єрі.

На офіційному сайті UCI Champions League опублікований графік стартів.