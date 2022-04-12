Є зомбо-ліга – там і грайте, – Пятов про мовчання російських футболістів щодо війни в Україні

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував режим "ігнорування", який включили футболісти з Росії. Досвідчений футболіст заявив, що їх мовчання, це підтримка агресії Росії у сторону України.

Пятов: Та хіба це спортсмени – це ганчірки

37-річний воротар "гірників" тимчасово підтримує форму з харківським Металістом у Туреччині. Однак незабаром футболіст доєднається до Шахтаря, який базується у Стамбулі та їздить грати благодійні матчі на підтримку України.

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Голкіпер донецького клубу заявив, що мовчання росіян згодом позначиться на їх майбутніх поколіннях.

"Комусь подобається це лайно. Зате з грошима. Я впевнений, що вони будуть мучитися все життя. Бачити фото з Маріуполя, Бучі, Харкова та інших міст — та мучитися. Діти виростуть, почнуть все розуміти, а що їм скаже батько. Я боявся, синок? Не може бути нейтральної позиції. Не може! Ти або за війну, або проти неї. Потім вже буде пізно, і ви на все життя залишитеся фашистами", – сказав воротар донеччан.

Пятов провів перший матч у футболці Металіста . Голкіпер відіграв тайм, у якому залишив ворота "на замку".

Гравець збірної України додав, що його здивувало таке ігнорування війни зі сторони російських футболістів. Пятов зауважив, якщо вони мовчать, то автоматично підтримують цю агресію Росії.

Мене це найбільше здивувало. Ніхто і не пікнув. Значить, їх все влаштовує. Нормальний спортсмен, який несе незаслужене покарання, відстоює свою позицію. Бореться за правду, за перемогу! Та хіба це спортсмени – це ганчірки,

– відповів Пятов.

"Країна, яка вбиває, не може ділитися на спортсменів та не спортсменів"

Також досвідчений голкіпер розповів, як відреагував на слова Мірчі Луческу, який заступився за російських спортсменів, яких масово усувають від міжнародних змагань.

"Мене дивує, коли про чиїсь слова запитують у когось іншого. Запитайте про це у самого Мірчі Луческу. Я, наприклад, трохи заплутався. За три дні прочитав декілька інтерв’ю з різними точками зору. Гадаю, що там ще потрібно з перекладом розібратися, хоча я нікого не захищаю", – сказав Андрій.

Пятов впевнений, що під час такої війни у країні-агресора ніхто не повинен казати, що спорт поза політикою.

Країна, яка нападає та вбиває, не може ділитися на спортсменів та не спортсменів. Як вони там кажуть: "Мы один народ"? Їх земляки таке витворяють, а вони спокійно грають в футбол? Так не буває. Вважаю, що навіть після закінчення війни світ їх не пустить до сумісних змагань. Є зомбо-ліга — там і грайте,

– сказав голкіпер Шахтаря.

Нагадаємо, що навіть не усі українські спортсмени засудили агресію Росії. Іван Ордець та Анатолій Тимощук продовжують зберігати мовчання та грати у країні-окупанта.

Лише Федір Смолов ще у перші дні війни хоча б якось відреагував на воєнні дії. Футболіст виклав пост зі словами "Ні війні".