Павелко: У Де Дзербі зразкова поведінка

Роберто Де Дзербі попросив УАФ допомогти вибратись із країни іноземним футболістам та їх сім'ям. Українська асоціація футболу зробила усе можливе, щоб легіонери швидко дістались безпечної країни.

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Останнім із цієї когорти іноземців із України виїхав Роберто Де Дзербі. Головний тренер Шахтаря простежив, щоб усі були у безпеці, а тоді сам покинув країну.

У Де Дзербі зразкова поведінка. Він залишався, доки всі іноземні футболісти не виїхали та не опинились в безпеці. Справжній капітан,

– сказав Павелко.

Донецький Шахтар вже провів перший благодійний матч на підтримку України. На жаль, поєдинок у Греції проти Олімпіакоса закінчився мінімальною поразкою "гірників" (1:0). Донеччани грають під керівництвом італійського фахівця, який знову повернувся до роботи на чолі команди.

Цікаво, що турецьке Фенербахче спробувало переманити Де Дзербі. Але італієць запросив занадто велику суму, яку не змогли потягнути турки.