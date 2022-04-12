Пятов: Да разве это спортсмены – это тряпки

37-летний вратарь "горняков" временно поддерживает форму с харьковским Металлистом в Турции. Однако вскоре футболист присоединится к Шахтеру, базирующемуся в Стамбуле и ездящему играть благотворительные матчи в поддержку Украины.

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Голкипер донецкого клуба заявил, что молчание россиян впоследствии отразится на их будущих поколениях.

"Кому-то нравится это дерьмо. Зато с деньгами. Я уверен, что они будут мучиться всю жизнь. Видеть фото из Мариуполя, Бучи, Харькова и других городов — мучаться. Дети вырастут, начнут все понимать, а что им скажет отец. Я боялся , сынок? Не может быть нейтральной позиции. Не может! Ты или за войну, или против нее. Потом уже будет поздно, и вы на всю жизнь останетесь фашистами", – сказал вратарь дончан.

Любопытно. Пятов провел первый матч по футболке Металлиста. Голкипер отыграл тайм, в котором оставил ворота "на замке".

Игрок сборной Украины добавил, что его удивило игнорирование войны со стороны российских футболистов. Пятов заметил, что если они молчат, то автоматически поддерживают эту агрессию России.

Меня это больше всего удивило. Никто и не пикнул. Значит, их все устраивает. Нормальный спортсмен, несущий незаслуженное наказание, отстаивает свою позицию. Сражается за правду, за победу! Да разве это спортсмены – это тряпки,

– ответил Пятов.

"Убивающая страна не может делиться на спортсменов и не спортсменов"

Также опытный голкипер рассказал, как отреагировал на слова Мирчи Луческу, вступившегося за российских спортсменов, массово отстраненных от международных соревнований.

"Меня удивляет, когда о чьих-то словах спрашивают у кого-то другого. Спросите об этом у самого Мирчи Луческу. Я, например, немного запутался. Через три дня прочитал несколько интервью с разными точками зрения. Думаю, что там еще нужно с переводом разобраться , хотя я никого не защищаю", – сказал Андрей.

Пятов уверен, что во время такой войны в стране-агрессоре никто не должен говорить, что спорт вне политики.

Нападающая и убивающая страна не может делиться на спортсменов и не спортсменов. Как они говорят: "Мы один народ"? Их земляки такое творят, а они спокойно играют в футбол? Да не бывает. Считаю, что даже после окончания войны мир их не пустит в совместные соревнования. Есть зомбо-лига – там и играйте,

– сказал голкипер Шахтера.

Напомним, что даже не все украинские спортсмены осудили агрессию России. Иван Ордец и Анатолий Тимощук продолжают хранить молчание и играть в стране-оккупанта.

Только Федор Смолов еще в первые дни войны как-то отреагировал на военные действия. Футболист изложил пост со словами "Нет войне".