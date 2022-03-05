Haas припинила співпрацю з росіянином через контракт з компанією "Уралкалій", проти якої теж було введено санкції.

Читайте також Я всім серцем підтримую відважних людей України, – 7-разовий чемпіон світу у Формулі-1

Власником цього підприємства є Дмитро Мазєпін – батько російського гонщика. Саме завдяки йому той потрапив у склад команди.

Тепер Нікіта Мазєпін не виступатиме за Haas. Команда Формули-1 засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну та висловила побажання щодо завершення військових дій.

Російський гонщик дебютував у Формулі-1 за Haas у 2021 році. Найкращий його результат – 14-е місце на гран-прі Баку.

Раніше керівництво чемпіонату світу з автоперегонів ухвалило рішення щодо відмови у проведенні гран-прі Сочі.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!