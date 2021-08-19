Ястремська слідом за Світоліною покинула турнір у Цинциннаті

В американському місті Цинциннаті проходить престижний турнір серії WTA-1000 на хардовому покритті. Українка Даяна Ястремська вибула з турніру, в другому раунді програвши Барборі Крейчіковій з Чехії.

Даяна Ястремська – Барбора Крейчікова 0:2 (1:6, 6:7)

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Матч тривав 1 годину і 42 хвилини. У першій партії Крейчікова оформила 3 брейка.

В другому сеті аж до тай-брейка не було жодної втрати подачі. Але на самому тай-брейку чешка повела 6:2, після чого не змогла реалізувати три матч-боли поспіль. Був у Даяни шанс зрівняти рахунок, але, на жаль, вона відправила м'яч в аут.

У третьому раунді Барбора Крейчікова зіграє проти восьмої сіяної Гарбінє Мугуруси.

Світоліна покинула турнір у Цинциннаті в першому раунді

Світоліна програла експершій ракетці світу німкені Анжеліці Кербер в 1/16 фіналу турніру в Цинциннаті.

Еліна Світоліна – Анжеліка Кербер 1:2 (5:7, 6:2, 4:6)

Українка програла колишній першій ракетці світу та триразовій чемпіонці грендслемів з рахунком 5:7, 6:2, 4:6. Для цього їй знадобилося більше двох годин.