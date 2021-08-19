Намагався побити суддю

Вовчанськ виграв з мінімальним рахунком 1:0, а сам поєдинок запам'ятався парою спірних рішень арбітра Ростислава Дубини, який призначив суперечливий пенальті у ворота господарів і скасував гол у ворота гостей через офсайд.

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Головний тренер господарів Олександр Кулик був так засмучений такими рішеннями, що вже після фінального свистка накинувся на суддю з кулаками. Не збентежило Кулика навіть присутність двох тендітних дівчат-лайнсменів, які також судили матч.

Тренер взяв рефері за футболку і спробував повалити на землю. Від розправи Дубину врятував голкіпер Олімпії Олексій Казаков.

Тепер інцидентом буде розбиратися Контрольно-дисциплінарний комітет.

Відео нападу на арбітра у матчі Олімпія – Вовчанськ