20-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого кола турніру Western & Southern Open в Нью-Йорку.

У першому раунді вона обіграла американку Вінус Вільямс. Рахунок матчу – 5:7, 6:2, 7:5.

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Молодість взяла верх в 157-хвилинному протистоянні, яке пройшло при порожніх трибунах. У першому сеті українка вела 4:2, але дозволила суперниці зрівняти рахунок і виграти партію. У другому сеті Ястремська змила імениту суперницю, а у вирішальній партії витримала боротьбу нервів і довела матч до підсумкової перемоги.

Даяна Ястремська – Вінус Вільямс відеоогляд матчу