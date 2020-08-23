Українка Ястремська перемогла легендарну Вільямс на турнірі в Нью-Йорку: відео
20-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого кола турніру Western & Southern Open в Нью-Йорку.
У першому раунді вона обіграла американку Вінус Вільямс. Рахунок матчу – 5:7, 6:2, 7:5.
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Молодість взяла верх в 157-хвилинному протистоянні, яке пройшло при порожніх трибунах. У першому сеті українка вела 4:2, але дозволила суперниці зрівняти рахунок і виграти партію. У другому сеті Ястремська змила імениту суперницю, а у вирішальній партії витримала боротьбу нервів і довела матч до підсумкової перемоги.
Даяна Ястремська – Вінус Вільямс відеоогляд матчу
- У другому раунді суперницею українки, яка заробила вже на турнірі 14 200 доларів, стане ще одна американка Бернарда Пера, яка обіграла британку Хізер Вотсон – 6:1, 3:6, 6:3.