Гретьє Міннен – Даяна Ястремська 0:1 (3:6, 2:0 відмова Міннен)

Понад годину тривала стартова гра Даяни Ястремської в основній сітці турніру у столиці Іспанії. Українка продовжує свій шлях на мадридському корті, повідомляє 24 канал.

Цікаво дізнатись Збірна України з тенісу передасть 1 мільйон доларів на потреби українських біженців

Матч розпочався з двох геймів для української тенісистки. Слід відзначити характер дівчат у другому геймі, коли українка лише після четвертого брейк-пойнта взяла розіграш.

Ястремська не підпускала близько у рахунку свою суперницю, довівши перший сет до 3:6 на свою користь.

Початок другої партії був за Міннен, яка доволі легко повела 2:0. Однак бельгійська тенісистка знялась у другому сеті.

На відмові суперниці Ястремська вийшла у друге коло турніру.

Наступною суперницею українки буде переможниця матчу Кароліна Плішкова – Маріє Боузкова.